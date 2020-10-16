Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor

Bu sezon 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan ekip, doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Ligde lideri takip eden 8 takımın yer alacağı play-off maçlarının ardından 1 takım daha Basketbol Süper Lig vizesi alacak. Puan cetvelinin son iki sırasında yer alacak ekipler ise lige veda edecek.

Toplam 3 yabancı uyruklu basketbolcuyu kadrolarına katabilecek takımlar, bu oyunculardan 2'sini maç kadrolarında bulundurabilecek.

İlk hafta programı

Ligin ilk haftasındaki Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediyespor karşılaşmaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

İlk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.30 Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

17.00 Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)