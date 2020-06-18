Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Türkiye Basketbol Tarihi kitabı satışa çıktı
18.06.2020 - 17:09 |

Türkiye Basketbol Tarihi kitabı satışa çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF), basketbola adanmış hayatlar için hazırlanmış “Türkiye’nin Basketbol Aşkı” kitabını hayata geçiren ekibi tarafından tamamlanan bir diğer eseri, “Türkiye Basketbol Tarihi” kitabı yayınlandı.

Türkiye Basketbol Tarihi kitabı satışa çıktı
ABONE OL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Tarihi kitabını da basketbol camiasına kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirtti. Türkoğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak temel amaçlarımızdan bir tanesi de basketbola dair doğru bilgiye herkesin ulaşmasını sağlamak, ülkemizde bu alandaki kaynak eksikliğine çözüm üretebilmek için öncü olmaktır. Bu amaçla ülkemizdeki en büyük ihtisas arşivlerinden birini oluşturduk. “Türkiye Basketbol Tarihi” 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda, yüzlerce belge taranarak, akademik titizlikte hazırlanmıştır. Basketbolun ülkemize gelişinden itibaren 120 yıllık süreci anlattığımız basketbol tarihimizin görsel hafızası ‘Türkiye’nin Basketbol Aşkı’nın ardından şimdi de ülkemizde basketbol alanında yazılmış ilk akademik kaynak olan ‘Türkiye Basketbol Tarihi’ kitabını camiamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Tarihi kitabı, basketbolun icadından başlayarak ülkemize gelişinden FIBA 2019 Dünya Kupası’na kadar geçen süreç içerisinde, Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverlerin ve araştırmacıların kullanımına sunuyor.

 

Fuat Çapa: Fenerbahçe maçı çok önemli
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
  2. Berkay Tulpar: Oyun varsa TFF bozacaktır
    Berkay Tulpar: Oyun varsa TFF bozacaktır
  3. Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
    Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
  4. Son dakika transfer haberleri | Monaco'nun hedefi Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues...
    Son dakika transfer haberleri | Monaco'nun hedefi Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues...
  5. Fenerbahçe'de Ömer Faruk gerçeği! Trabzonspor...
    Fenerbahçe'de Ömer Faruk gerçeği! Trabzonspor...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Milli basketbolcu Ayşe Cora, BOTAŞ'a transfer oldu

Milli basketbolcu Ayşe Cora, BOTAŞ'a transfer oldu

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TESFED ve Geleceğin Sporu “HADO”nun Geliştiricisi HADO Türkiye Protokol İmzaladı

TESFED ve Geleceğin Sporu “HADO”nun Geliştiricisi HADO Türkiye Protokol İmzaladı

Sıradaki Haber