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02.07.2020 - 11:25 |

Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı

Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde yine muazzam müsabakalar, birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.

Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
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TEFL coşkusu 7. hafta maçlarıyla devam etti. Türkiye E-spor Futbol Ligi heyecanı 7. haftada oynanan maçlarla sürerken günün dikkat çeken maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Türkiye E-spor Futbol Ligi’nin 7. haftasında AsistAnaliz'de yayınlanan karşılaşmalarla beraber devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Gençlerbirliği, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye E-spor Futbol Ligi’nde 7. haftanın ilk gününde oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlar ise şöyle;

BB Erzurumspor 1- 0 Giresunspor

Bursaspor 1- 1 Hatayspor

Antalyaspor 1-0 Kocaelispor

TEFL’DE HEYECAN YARINKİ MAÇLAR İLE DEVAM EDECEK

Türkiye E-spor Futbol Ligi’nde 7.haftanın kalan maçları ise şöyle;

Beşiktaş Esports - Kayserispor

Sakaryaspor- Çaykur Rizespor

Türkiye E-spor Futbol Liginde derbiyi Gençlerbirliği kazandı

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