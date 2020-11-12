TÃ¼rkiye Futsal Milli TakÄ±mÄ±, elit tura yÃ¼kselemedi

Türkiye Futsal Milli TakÄ±mÄ±, elit tura yükselemedi
TÃ¼rkiye Futsal Milli TakÄ±mÄ±, 2022 Avrupa ÅžampiyonasÄ± play-off turunda 3-3'Ã¼n rÃ¶vanÅŸÄ±nda deplasmanda Yunanistan ile 1-1 berabere kaldÄ± ve elit tura yÃ¼kselemedi.Â
TÃ¼rkiye Futsal Milli TakÄ±mÄ±, 2022 Avrupa ÅžampiyonasÄ± play-off turunda 3-3'Ã¼n rÃ¶vanÅŸÄ±nda deplasmanda Yunanistan ile 1-1 berabere kaldÄ± ve elit tura yÃ¼kselemedi.Â
BaÅŸkent Atina'daki Dias Spor Merkezi'nde oynanan karÅŸÄ±laÅŸma, 1-1 sona erdi. MaÃ§ta milli takÄ±mÄ±n golÃ¼nÃ¼ Cem Keskin atarken, Yunanistan'Ä±n golÃ¼nÃ¼ Marios Ntatis kaydetti.
Play-off turu ilk maÃ§Ä±nda rakibiyle 3-3 berabere kalan milli takÄ±m, bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan elit tura yÃ¼kselemedi.
Toplam 32 takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele edeceÄŸi elit turda takÄ±mlar, dÃ¶rderli 8 gruba ayrÄ±lacak. GruplarÄ±nÄ± birinci bitiren 8 takÄ±m ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenecek 2022 Avrupa Futsal ÅžampiyonasÄ± finallerine katÄ±lacak.