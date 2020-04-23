Türkiye güvencesi!

Tüm Avrupa’da etkisini sürdüren koronavirüs Romanya’da da sıkıntı yaşatıyor. Ülkede askıya alınan lig maçlarının yeniden planlanması için Romanya Futbol Federasyonu ve Liga 1 kulüpleri video konferans ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda 14 kulüple varılan mutabakat sonrası ilk olarak 3 haftalık kamp sürecinin Türkiye’de yapılması belirtildi. Antalya’da hem otel hem de tesis bakımından imkan olduğunun altı çizildi.

Bununla beraber daha önce devre arası kamplardan dolayı bazı Romanya kulüplerinin Antalya’yı bilmesi ve rahat etmesi etken gösterildi.

Virüse göre

3 haftalık süreç sonunda eğer Romanya’da salgın durumu devam ediyorsa; özel izinler alınarak kalan lig maçlarının Antalya’da oynanmasının gündeme alınacağı ifade edildi.

Liga 1’de şampiyonluk ve küme düşme olarak iki ayrı play-off sistemi var. Şu anda ilk 6 zirve yarışı verirken; 7’den 14. sıraya kadar da kümede kalma mücadelesi yapılıyor.

Lig maçlarının 6 Haziran Cumartesi günü başlayıp, 26 Temmuz Pazar günü tamamlanması amaçlanıyor.

Digi Sport’un özel verdiği bu haberde; 14 takımın da Türkiye konusunda fikir birliğine vardığı ve gitmeye hazır olduğu, Antalya’nın otel, tesis, stadyum bakımından dünyada bilinen bir futbol merkezi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi ise ligin bu sezon dondurulması ve mevcut duruma göre şampiyonun belirlenmesini istedi. Herhangi bir takımın ya da oyuncunun bile enfekte olması halinde sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.

Paris Saint-Germain, Korona Virüs Arasında