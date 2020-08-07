Türkiye için asıl tehlike şimdi! Avrupa Kupaları...

UEFA Ülkeler Sıralaması’nda sezonu 11. sırada tamamlayan Türkiye için asıl zorluk önümüzdeki sezon yaşanacak. Bu sezon Hollanda’ya geçilerek ilk 10 sıradaki yerini kaybeden Türkiye, buna karşın bir sıra altındaki Avusturya’ya geçilmekten kurtularak 12. sıraya düşmemeyi başardı.

Sıradaki sezon daha zorlu geçecek

Avusturya’nın son temsilcisi LASK Linz’in de Başakşehir ile aynı turda elenerek ülkenin Avrupa kupalarında başka takımının kalmaması, sezon sona ermeden Türkiye’nin yerini garantiledi. Ne var ki Avusturya gelecek sezona Türkiye’nin önünde başlayacak, Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde Avusturya ekiplerine göre çok daha fazla puan toplaması gerekecek.

2015-16’daki avantaj kaybolacak

Bunun sebebi, UEFA Ülkeler Sıralaması’nı belirlemede son 5 sezondaki puanların toplamının alınıyor olması… 2020-21 sezonu devreye girdiğinde, altıncı sezon olarak kalacak olan 2015-16 sezonu puanları hesaplamanın dışında kalacak. O sezonda Türkiye’nin puanı 6.600 iken Avusturya’nınki 3.800…

Giden puanları yeniden toplamak gerekecek

Türkiye şu an 33.600’lük beş sezon toplam puanıyla, 32.925 puanlık Avusturya’nın az bir farkla üzerinde… Ancak Türkiye hesaplamadan düşülecek sezonun puanındaki +2.800 puanlık avantajından mahrum olacak, yeni sezonda alınacak puanlar kalan diğer 4 sezona eklenecek.

Sıralamada 10+1 direkt katılım sağlıyor

UEFA sıralamasında ilk 10 sıradaki ülkelerde ligi şampiyon bitiren takımlar, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılıyor. 11. sıranın da bir avantajı var… Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bir sonraki sezon için bu kupaya katılma hakkını aynı zamanda ülke ligindeki sıralamasından da sağlamışsa, bu durumda hak bir sonraki sıraya geçiyor (ki genelde böyle oluyor), 11. ülkenin takımı da ülke şampiyonunu direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasına gönderiyor.

1. sıra tamamen boşa çıkıyor

Ancak 12. sıra için aynı durum geçerli değil. Dolasıyla Türkiye bir basamak daha gerilerse 2021-22 sezonundaki Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne gruplardan katılamayacak. Bu yüzden Türkiye’nin, gerisinden başlayacağı yarışta Avusturya takımlarından daha başarılı bir grafik çizerek, sıralamada bu ülkeye geçilmemesi gerekecek.