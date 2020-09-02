Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı
02.09.2020 - 09:55 | | AA

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı
ABONE OL

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yılı etkinlik takvimi çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Demirci ve Teknik Kurul Koordinatörü Fırat Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirild

Toplantıda, yeni faaliyet döneminde Türkiye şampiyonaları, lig ve organizasyonların düzenlenme koşullarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine bağlı olarak netleşeceği görüşüldü.

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı

Van Persie'den padel şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor!
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor!
  2. Transfer Haberleri | Başakşehir'in yeni hedefi Premier Lig'den!
    Transfer Haberleri | Başakşehir'in yeni hedefi Premier Lig'den!
  3. Galatasaray'da Michael Seri ile yollar ayrılıyor
    Galatasaray'da Michael Seri ile yollar ayrılıyor
  4. Transfer haberleri | Leipzig'te Nagelsmann kafayı Sörloth'a taktı...
    Transfer haberleri | Leipzig'te Nagelsmann kafayı Sörloth'a taktı...
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin rüzgarı
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin rüzgarı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Manuel Fernandes geri dönüyor! Süper Lig devi ile...

Transfer haberleri | Manuel Fernandes geri dönüyor! Süper Lig devi ile...

Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş!

Galatasaray haberleri | Sekidika, Neftçi forması giymiş!

Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!

Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!

Sıradaki Haber