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08.09.2016 - 14:20 |

Türkiye-Ukrayna maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile Konya'da yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye-Ukrayna maçı biletleri satışta
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Konya'da oynanacak maçın biletlerinin "bilet.tff.org" internet sitesi üzerinden Milli Takım Taraftar Kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa çıktığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma biletlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren ise yine "bilet.tff.org" üzerinden genel satışa sunulacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. kategori: 95 lira

2. kategori: 45 lira

3. kategori: 20 lira

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