Türkiye-Ukrayna maçı biletleri satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Konya'da oynanacak maçın biletlerinin "bilet.tff.org" internet sitesi üzerinden Milli Takım Taraftar Kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa çıktığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma biletlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren ise yine "bilet.tff.org" üzerinden genel satışa sunulacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. kategori: 95 lira

2. kategori: 45 lira

3. kategori: 20 lira