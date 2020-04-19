Türkmenistan ligler açıldı! Seyircili müsabaka...

Onur Dinçer

Coronavirüs süreci nedeniyle dünyanın hemen her yerinde maçlar durdurulurken, bir kaç ülkede ise heyecan hala devam ediyor. Tacikistan, Belarus, Burundi ve Nikaragua gibi futbolun oynandığı ülkelere bugün bir yenisi daha eklendi.



Türkmenistan'da yeni sezon Mart başında başlamış, ancak ilk haftaların ardından corona salgını nedeniyle, sezon ertelenmişti. Coronavirüs nedeniyle 1 aydır askıda olan Türkmen liginde erteleme kaldırıldı, sezon kaldığı yerden bugün tekrar başladı. Aşkabat'ta seyircili bir şekilde oynanan maçta Altyn Asyr ile Köpetdag takımları 1-1 berabere kaldı.



Belarus'ta sezon bir süredir devam ederken, bu ülkeye sonradan Tacikistan eklenmişti. Corona virüsün çıktığı ülke olan Çin'e sınırı bulunmasına rağmen dünyada virüs vakası en az görülen ülkelerden olan Tacikistan'da lig iki hafta önce seyircisiz olarak başlamıştı.

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