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06.09.2020 - 01:21 |

Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim ettİ.

Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

Türkoğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğana kitap takdimi

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