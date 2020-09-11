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11.09.2020 - 19:19 | | İSTANBUL (AA) -

Turun 13. etabını Daniel Martinez kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını EF Pro Cycling takımının Kolombiyalı sporcusu Daniel Martinez kazandı.

Turun 13. etabını Daniel Martinez kazandı
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını EF Pro Cycling takımının Kolombiyalı sporcusu Daniel Martinez kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabı, Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Sprint ile sona eren müsabakada bitiş çizgisini 5 saat 1 dakika 47 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Martinez, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağ etabını, Bora-Hansgrohe takımından Alman sporcu Lennard Kamna ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı Maximilian Schachmann üçüncü sırada bitirdi.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 56 saat 34 dakika 35 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Clermont-Ferrand ile Lyon şehirleri arasındaki 194 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

 

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