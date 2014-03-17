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17.03.2014 - 18:23 |

Tütüneker: "Galatasaray'a mağlup olsaydık..."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, damiaya umut dolu mesajlar verdi.

Tütüneker: "Galatasaray'a mağlup olsaydık..."
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, geride 9 maç kaldığı hatırlatarak, Çaykur Rizespor camiasına 'karamsar olmayın' çağrısında bulundu.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendi evinde oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili takım, bugün akşam saatlerinde Çaykur Rizespor Tesisleri'nde haftanın ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesi İHA’ya özel açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ligde 9 maç kaldığını vurgulayarak, "Çok karamsar olmanın bir anlamı yok. Makas daraldı. Rakiplerimiz de mağdur olduğu için 13. sırada olan ile 1-2 puana geldik. Telaş yapmanın bir anlamı yok. İçerideki maçları almamız gerektiği doğru. Ancak Galatasaray’a mağlup olsaydık Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e düşürecekti. O bunu başaramadı, biz de 1 puan aldık. Beşiktaş en iyi konumunda bizim karşımıza geldi. Bu maçtan da 1 puan aldık. Bu maçlar kolay değil. Bu maçlardan puan aldığımız için mutluyuz. Son 3 haftada 5 puan iyidir diye düşünüyorum. Eskişehirspor'u mağlup edersek çok rahatlarız. Yine de bu ligde rahatlama olacağını düşünmüyorum. Tam aksi çok zor maçlar oynanacak. İki maçı kazanırsak çok farklı bir yerde oluruz. İki maçı kaybedersek çok farklı bir yerde oluruz. Yine de telaş yapmaya gerek yok. Büyük takımlara karşı oynamamıza rağmen puanlar aldık. Eskişehirspor kötü bir takım değil. Ligin en önemli takımlarından bir tanesi. Onları kendi sahamızda yenmeye çalışacağız" dedi.
Haftanın ilk antrenmanına sakatlıkları süren Cernat, Abdi, Engin ve Lualua katılmadı. Görkem, Ali Adnan ve Hakan ise düz koşu yaparak bireysel hazırlıklarını sürdürdü.

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