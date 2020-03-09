Tuzla City, Elvir Balic ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Tuzla City, teknik direktÃ¶r Elvir Balic ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en ekim ayÄ±nda teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirilen Balic ile anlaÅŸmalÄ± olarak yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Balic, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar ve takÄ±mÄ±n kupadan elenmesinden kendini kÄ±smen sorumlu tuttuÄŸunu kaydederek, "Teknik direktÃ¶rÃ¼n deÄŸiÅŸtirilmesi, 10 futbolcunun deÄŸiÅŸtirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanÄ±nda kulÃ¼be baÅŸarÄ±lar diliyorum. TakÄ±ma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandÄ±.Â

Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nÄ±n 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sÄ±rada bulunuyor.Â

Bosna Hersek A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± 38 kez giyen Balic, TÃ¼rkiye'de Bursaspor, FenerbahÃ§e, Galatasaray, Konyaspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Ä°stanbulspor, Ä°spanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano'da oynamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli TakÄ±mÄ±'nda yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Balic, bir dÃ¶nem Kardemir KarabÃ¼kspor'u da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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