Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1
21.02.2021 - 15:57 | | AA

Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk etti.

Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1
ABONE OL

Karşılaşmanın 26. dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Tuzlaspor, ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekibin golünü 59. dakikada Aykut Demir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 37 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. 22 puana ulaşan Boluspor ise 14. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Tuzlaspor, Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Vedat Bora (Dk. 72 Anıl Karaer), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 86 Carius), Erkan Zengin (Dk. 46 Ahmet Yazar), Pucko, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 46 Thuram)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 34 Burak Asan), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 86 Abdullayev), Mustafa Çeçenoğlu, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Dk. 76 Diouf)

Gol: Dk. 59 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Burak Asan, Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)

Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

Milan-Inter derbisi öncesi stat çevresinde büyük coşku
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hem Pelkas hem Özil... Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Hem Pelkas hem Özil... Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Halil Dervişoğlu takımla çalıştı
    Halil Dervişoğlu takımla çalıştı
  3. Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1
    Tuzlaspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 1
  4. Erzurumspor'da büyük şok! İki isim Galatasaray maçında yok...
    Erzurumspor'da büyük şok! İki isim Galatasaray maçında yok...
  5. Ömer Bayram kırık kaburgayla oynadı
    Ömer Bayram kırık kaburgayla oynadı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Giresunspor, 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme peşinde

Giresunspor, 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme peşinde

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet