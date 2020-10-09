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09.10.2020 - 23:56 | | AA

TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÜstündaÄŸ, Avrupa ikincisi millileri kutladÄ±

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Avrupa ikincisi olan 17 YaÅŸ AltÄ± Milli KÄ±z Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ± tebrik etti.Â

TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÜstündaÄŸ, Avrupa ikincisi millileri kutladÄ±
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TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Avrupa ikincisi olan 17 YaÅŸ AltÄ± Milli KÄ±z Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ± tebrik etti.Â 

ÃœstÃ¼ndaÄŸ, KaradaÄŸ'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 17 YaÅŸ AltÄ± KÄ±zlar Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sÄ±rayÄ± alan milli takÄ±m iÃ§in bir kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

Millilerin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "GÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren 17 YaÅŸ AltÄ± KÄ±z Milli TakÄ±mÄ±'mÄ±zÄ± tebrik ediyorum. Elde edilen baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larla TÃ¼rk voleybolunun gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir kez daha tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶steren, baÅŸta milli sporcularÄ±mÄ±z ve teknik ekip olmak Ã¼zere baÅŸarÄ±da emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kulÃ¼plerimizi ve camiamÄ±zÄ± kutlarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Avrupa ikincisi millileri kutladÄ±

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