Tyler Boyd: "Sergen Hoca'ya doğru tercih yaptığını göstermek istiyorum"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Tyler Boyd açıklamalarda bulundu.

"Gol atmak çok güzel. Ortaya koyduğunuz mücadelenin karşılığını alıyorsunuz. Mutluyum ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet önemliydi."

"Sergen Hoca'ya bana şans vererek doğru tercih yaptığını göstermek istiyorum. Taraftarlar ve bu kulüp için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

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