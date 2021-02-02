Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım
02.02.2021 - 13:15 | | SİVAS (AA)

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

ABONE OL

 

Sivasspor'un devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan kiraladığı ve dün resmi sözleşmeye imza atan Tyler Boyd, Sivas'a geldi. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile tanışan 26 yaşındaki ABD'li futbolcu, daha sonra takımla bir araya geldi.

Başkan Mecnun Otyakmaz transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bugüne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tyler Boyd ise Demir Grup Sivasspor ile tekrar çıkış yapacağına inandığını belirterek, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" diye konuştu.
Boyd, kırmızı beyazlılarda 99 numaralı formayı giyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! 3 gün önce geldi, sözleşmesi feshedildi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Hatayspor karşılaşmasında kadroda büyük sürpriz! Erol Bulut'tan bomba karar...

Tyler Boyd: Sivasspora katkı sağlayacağım


Pep Guardiola'nın Manchester City devriminin 5 yılı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sakatlık şoku! 10 gün uzak kalacak...
    Sakatlık şoku! 10 gün uzak kalacak...
  2. Flaş ayrılık açıklaması! Falcao...
    Flaş ayrılık açıklaması! Falcao...
  3. Gross'tan Ozan Kabak açıklaması
    Gross'tan Ozan Kabak açıklaması
  4. Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
    Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
  5. Kadro dışı kalmıştı, affedildi
    Kadro dışı kalmıştı, affedildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lider Fenerbahçe Hatay deplasmanında! Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lider Fenerbahçe Hatay deplasmanında! Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Böylesi görülmedi! 160 milyon euroluk rekor..

Böylesi görülmedi! 160 milyon euroluk rekor..

Trabzonspor'un lisanslı kasketleri TS Club'larda

Trabzonspor'un lisanslı kasketleri TS Club'larda

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet