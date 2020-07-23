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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Udinese - Juventus: 2-1
23.07.2020 - 20:22 |

Udinese - Juventus: 2-1

Serie A'nın 35. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Udinese'ye konuk etti. Şampiyonluğu ilan etmesi için maçı kazanması gereken Juventus sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Udinese - Juventus: 2-1
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında lig lideri Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi. 

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus aradığı golü 42. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in ayağından buldu: 0-1. 

İlk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 

İkinci yarının 52. dakikasında Ilija Nestorevski, Udinese adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı: 1-1. 

Karşılaşmanın 90 2.dakikasında sahneye çıkan Seko Fofana, ev sahibi takımı 2-1 üstün duruma getirdi. Juventus'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen Udinese, aldığı 3 puanla, puanını 39'a yükselterek, küme düşme hattından uzaklaştı ve 15. sıraya çıktı.

 Serie A'nın bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Juventus ise Udinese'yi mağlup edemeyerek, bu fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 5 haftada 2. yenilgisini alırken, toplamda ise 5. mağlubiyetini yaşadı. 

Bu yenilgiye rağmen Juventus, 80 puanla zirvedeki yerini korurken, ligde en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde yer alıyor.

Udinese - Juventus: 2-1

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