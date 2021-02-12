Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
12.02.2021 - 23:18 | | AA

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Wolfsberger'in Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma, Avusturya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'ya alındı. Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik olmadı. 

Aynı gerekçeyle hafta içi tarafsız sahaya alınan Portekiz ekibi Benfica ile İngiltere temsilcisi Arsenal arasındaki son 32 turu karşılaşmalarından ikincisinin oynanacağı kent de belli oldu. 

Bu karşılaşmaya, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı ev sahipliği yapacak. İki takım arasındaki ilk maç ise önceden belirlendiği gibi İtalya'nın Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

UEFA, son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United ve Molde-Hoffenheim eşleşmelerindeki ilk maçların da aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.

UEFA Avrupa Ligindeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristanda yapılacak

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi! Futbolcular istifadan vazgeçirdi
    Mustafa Cengiz: Taraftarda öyle bir hava var ki, sanki dayak yemişiz
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
      Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak
    2. Ümit Özat maç sonu patladı!
      Ümit Özat maç sonu patladı!
    3. Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı!
      Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı!
    4. Mesut Bakkal: "Harika oynadık"
      Mesut Bakkal: "Harika oynadık"
    5. FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası, Letonya'da düzenlenecek
      FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası, Letonya'da düzenlenecek
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Ankaraspor - Altınordu: 0-3

    Ankaraspor - Altınordu: 0-3

    Son dakika - Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!

    Son dakika - Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet