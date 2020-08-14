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14.08.2020 - 11:02 |

UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı

Avrupa Ligi’nde Milan forması giyecek Zlatan Ibrahimovic’in ortağı olduğu Hammarby de aynı ligde boy gösterecek. UEFA yönetmeliklerine göre aynı kişinin, aynı ligdeki iki farklı takım üzerinde direkt ya da dolaylı etkisi bulunamıyor.

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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Zlatan Ibrahimovic, yarım sezonluğuna geldiği Milan’da iyi bir performans sergileyerek, kırmızı-siyahlı ekibin son dönemdeki yükselişinde pay sahibi oldu. Kulüpte yola devam etmesi istenen oyuncu ile bir yıl daha sürecek yeni bir sözleşme için el sıkışıldı.

Serie A’da sezonu altıncı sırada tamamlayan Milan, UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak. Bu durumda Ibrahimovic gelecek sezon Avrupa arenasında da boy gösterecek. Yıldız futbolcu aynı zamanda İsveç’in Hammarby kulübünün ortaklarından ve bu takım da Avrupa Ligi’ne birinci eleme turundan itibaren katılıyor.

İster yönetici, ister futbolcu olsun

UEFA yönetmeliklerine göre aynı kişinin, aynı turnuvada mücadele eden birden çok takımla ilişkisi bulunması yasak. Bu kişi ister sporcu olarak, isterse yönetici olarak olsun durum değişmiyor, kimsenin direkt ya da dolaylı olarak UEFA’nın aynı liginde bulunan iki kulüpte birden bir etkisi olamayacağı maddesi bulunuyor.
UEFA: Konuyu inceliyoruz

Bu bağlamda Zlatan Ibrahimovic’in durumunun ne olacağı merak konusu oldu. UEFA konuyla ilgili yaptığı açıklamada durumu incelediğini, gizlilik hakkıyla ilgili bir engel oluşturup oluşturmadığına bakıldığını duyurdu. Futbolcunun forma giymekten men edilemeyeceği ancak bazı başka yaptırımlar gelebileceği belirtiliyor. UEFA’nın yönetmeliğine göre böyle bir ihlal durumunda iki ya da daha fazla kulübün böyle bir ihlali gerçekleştirmesi durumunda bunlardan sadece birinin turnuvaya katılabileceğine dair bir hüküm de bulunuyor.

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UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı

UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı

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