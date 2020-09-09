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09.09.2020 - 18:56 | | ANKARA (AA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura törenleri Atina'da düzenlenmeyecek

UEFA, Atina'da düzenlenmesi planlanan 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenlerinin, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İsviçre'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura törenleri Atina'da düzenlenmeyecek
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Yunanistanlı yetkililerle görüşmelerin ardından ülke genelinde devam eden salgın kısıtlamaları kapsamında Atina'da düzelenmesi planlanan organizasyonların yerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, 1 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Ekim'de ise UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Aynı tarihlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktörlerinin belirleneceği ödül törenleri de gerçekleştirilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kulüp temsilcileri, oyuncular ve medya üyeleri, çevrim içi UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak bu törenlere katılamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura törenleri Atinada düzenlenmeyecek

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