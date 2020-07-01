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01.07.2020 - 15:26 | | AA

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 55 üye ülke federasyonuna 2024 yılına kadar 775,5 milyon avro destek sağlanacağını duyurdu.

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek
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UEFA'dan yapılan açıklamada, federasyonların faaliyetlerini desteklemek için 2004 yılında başlatılan "HatTrick" programına ilişkin veriler paylaşıldı.

UEFAdan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

Avrupa şampiyonalarından elde edilen gelirlerin federasyonlara aktarıldığı programda, bugün itibarıyla beşinci 4 yıllık periyoda girildiği ve federasyonlara 2020-2024 arasında 775,5 milyon avroluk fon tahsis edileceği belirtildi.

Destek miktarının bir önceki periyoda göre yüzde 27 artış gösterdiği ve 2024 itibarıyla federasyonlara toplam 2,6 milyar avroluk fon sağlanmış olacağı kaydedildi.

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