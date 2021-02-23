Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma
23.02.2021 - 20:31 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma
ABONE OL

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Rajko Mitic Stadı’nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

UEFAdan İbrahimovice yönelik ırkçı söylem iddiasına soruşturma

 

Manchester City Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Atalanta'yı yıkan haber! Hayatını kaybetti
    Atalanta'yı yıkan haber! Hayatını kaybetti
  2. UEFA'dan İbrahimovic soruşturması!
    UEFA'dan İbrahimovic soruşturması!
  3. PFDK kararını verdi! Kural hatası...
    PFDK kararını verdi! Kural hatası...
  4. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ev sahipleri belli oldu
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ev sahipleri belli oldu
  5. F.Bahçe filede evinde kaybetti: 1-3
    F.Bahçe filede evinde kaybetti: 1-3
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Son dakika | Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Son dakika | Pau Gasol, Barcelona'ya geri döndü!

Son dakika | Pau Gasol, Barcelona'ya geri döndü!

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Adem Büyük...

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Adem Büyük...

Son dakika | İlkay Gündoğan: "Dünyanın en iyi teknik direktörü Guardiola"

Son dakika | İlkay Gündoğan: "Dünyanın en iyi teknik direktörü Guardiola"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet