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31.01.2020 - 20:36 | | AA

UEFA'nÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'in cezasÄ±nÄ± onadÄ±!

UEFA'nÄ±n, Avrupa Ligi'nde Roma ile Ä°stanbul'da oynanan maÃ§ta sahaya atÄ±lan maddeler nedeniyle Medipol BaÅŸakÅŸehir'e verdiÄŸi 20 bin avro para ve tribÃ¼n kapatma cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

UEFA'nÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'in cezasÄ±nÄ± onadÄ±!

UEFA'nÄ±n, Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasÄ±nda Ä°talya temsilcisi Roma ile Ä°stanbul'da oynanan maÃ§ta sahaya atÄ±lan maddeler nedeniyle Medipol BaÅŸakÅŸehir'e verdiÄŸi 20 bin avro para ve tribÃ¼n kapatma cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol BaÅŸakÅŸehir-Roma maÃ§Ä±nda sahaya atÄ±lan maddeler nedeniyle 12 AralÄ±k'ta turuncu-lacivertli kulÃ¼be verdiÄŸi 20 bin avro para ve tribÃ¼n kapatma cezasÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n reddedildiÄŸi belirtildi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, tribÃ¼n kapatma cezasÄ±nÄ± Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 27 Åžubat'ta Ä°stanbul'da oynayacaÄŸÄ± Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Ã§ekecek.

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