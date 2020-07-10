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10.07.2020 - 11:18 | | ANKARA (AA) -

Ukrayna'da Karpaty'ye ligden men cezası!

Ukrayna Premier Lig'de mücadele eden ve bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan Karpaty, son iki maçına çıkmadığı gerekçesiyle ligden men edildi. Karpaty, 2010'da UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşmıştı.

Ukrayna'da Karpaty'ye ligden men cezası!
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Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Karpaty'nin Mariupol ile oynaması gereken maçlara geçerli bir sebep göstermeden çıkmadığı ve ligden men edildiği belirtildi.

Ukraynada Karpatyye ligden men cezası

Ligin son sırasında yer alan takımın kalan maçlarının 3-0 hükmen mağlup sayılacağı kaydedildi.

Kulübün profesyonel statüsünde bir değişiklik olmayacağı ve gelecek sezon bir alt ligde mücadele etmek için başvuru yapabileceği ifade edildi.

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