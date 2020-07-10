Transfer haberleri | Berkan Kutlu Alanyaspor'a geliyor..

Aytemiz Alanyaspor Sion takımıyla sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu transfer etti. Dün gece saatlerinde Alanya'ya gelen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.

5. Lig'den Sion'a gitmişti...

1998 doğrumlu oyuncu İsviçre'nin 5. Amatör küme takımlarından FC Monthey'de gösterdiği performansla Sion'un yolunu tutmuştu. Pandemi süreci yaşanmasa Ümit Milli Takım'da forma giymesi beklenen Berkan bu sezon Sion formasıyla 2 maçta forma şansı bulmuştu.

4 yıllık sözleşme!

Berkan Kutlu için Alanyaspor bonservis bedeli vermezken Sion'a sadece yetiştirme bedeli ödenecek. Ayrıca genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Orta sahada joker

Futbola 10 numara mevkisinde başlayan Berkan Kutlu ayrıca 6 ve 8 numara mevkilerinde de oynayabiliyor. Alanyaspor kısa süre önce 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu da kadrosuna kattığını duyurmuştu.