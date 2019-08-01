Ulaş Zengin resmen Gazişehir Gaziantep'te!

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Altay forması giyen genç yıldız adayı Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

ULAŞ ZENGİN KİMDİR?

25 Haziran 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ulaş, futbola Altay takımında başladı. Yaklaşık beş sezondur siyah-beyazlı ekibin formasını giyen genç yıldız adayı stoper mevkisinde forma giyiyor. Yüksek hızı ve ayaklarına hakimiyetiyle adından söz ettiren Ulaş Zengin, 68 kez resmi müsabakalarda forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni transferimiz Ulaş Zengin, önümüzdeki 5 yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.