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02.04.2020 - 21:36 |

UltraAslan'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na destek

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek oldu.Â

UltraAslan'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na destek

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek oldu.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde yoÄŸun mesai geÃ§iren saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaÅŸarak 200 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÃ§in yemek yaptÄ±rdÄ± ve hastanedeki Ã§alÄ±ÅŸanlara kapÄ±dan verdi.Â 

YemeÄŸin yanÄ± sÄ±ra dezenfektan Ã¼rÃ¼nleri de Ã§alÄ±ÅŸanlara teslim edilirken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri alkÄ±ÅŸlarla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etti.

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UltraAslandan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek

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