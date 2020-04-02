02.04.2020 - 21:36 |
UltraAslan'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na destek
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek oldu.Â
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek oldu.Â
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde yoÄŸun mesai geÃ§iren saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaÅŸarak 200 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÃ§in yemek yaptÄ±rdÄ± ve hastanedeki Ã§alÄ±ÅŸanlara kapÄ±dan verdi.Â
YemeÄŸin yanÄ± sÄ±ra dezenfektan Ã¼rÃ¼nleri de Ã§alÄ±ÅŸanlara teslim edilirken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri alkÄ±ÅŸlarla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etti.