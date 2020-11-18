Uluslararası kriz

Süper Lig takımlarını ilgilendiren yıldızlar da milli takımlarında sorun yaşadı. Galatasaray, Norveç’te Omar ve Hollanda’da Babel’den üzücü haber aldı. Linnes de Norveç kampında bulunuyordu ve karantinada kalması gerektiği kaydedildi. Hırvatistan’da Domagoj Vida’nın test sonucu Türkiye maçının devre arasında patlak verdi. Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk vakası Ekvador’da Enner Valencia’dan geldi.

Yıldızlar yakalandı

Futbol ve spor sahalarına kabus gibi çöken koronavirüs nedeniyle birçok ünlü yıldız sorun çekti. Son 3 aylık süreçte Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe, Neymar, Luis Suarez, Mohamed Salah, Loic Remy, ünlü motosikletçi Valentino Rossi gibi isimler bu hastalığa yakalandı.