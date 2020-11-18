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18.11.2020 - 07:00 |

Uluslararası kriz

Milli takım dönemlerinde ülkelerine giden futbolcular koronavirüse daha çok yakalanıyor. Birçok ünlü yıldız koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Son 10 günde Mısır’da Mohamed Salah ve Elneny, Uruguay’da Luis Suarez, Danimarka’da Robert Skov gibi isimler hastalandı. 14 Kasım’da Almanya ile karşılaşan Ukrayna’da pozitif vakalar nedeniyle takım karantinaya alındı, dünkü İsviçre maçı ertelendi

Uluslararası kriz
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Süper Lig takımlarını ilgilendiren yıldızlar da milli takımlarında sorun yaşadı. Galatasaray, Norveç’te Omar ve Hollanda’da Babel’den üzücü haber aldı. Linnes de Norveç kampında bulunuyordu ve karantinada kalması gerektiği kaydedildi. Hırvatistan’da Domagoj Vida’nın test sonucu Türkiye maçının devre arasında patlak verdi. Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk vakası Ekvador’da Enner Valencia’dan geldi.

Yıldızlar yakalandı

Futbol ve spor sahalarına kabus gibi çöken koronavirüs nedeniyle birçok ünlü yıldız sorun çekti. Son 3 aylık süreçte Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe, Neymar, Luis Suarez, Mohamed Salah, Loic Remy, ünlü motosikletçi Valentino Rossi gibi isimler bu hastalığa yakalandı.

Uluslararası kriz

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