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21.01.2021 - 17:03 | | TOKYO (AA) -

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan "B planı yok" vurgusu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, "Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı güvenli ve başarılı bir şekilde düzenlemeye kararlıyız" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan "B planı yok" vurgusu
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı üzere düzenleneceğini ve B planlarının olmadığını söyledi.

Kyodo haber ajansına konuşan Bach, Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Tokyo Olimpiyatları'na gölge düşürebileceği iddialarına karşı çıktı.

Bach, "Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'da Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda başlamayacağına inanmak için şu an herhangi bir nedenimiz yok. Bu sebeple B planı yok, oyunları güvenli ve başarılı bir şekilde düzenlemeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Seyirci kapasitesinin düşürülebileceği ihtimaline değinen Bach, IOC'nin bu konuda "esnek" olacağını, katılacak kişilerin hayatını korumak için "fedakarlıkta bulunulması" gerektiğini belirterek, "Dediğim gibi öncelik güvenlik. Mesele güvenlik olunca, o noktada tabu olamıyor." ifadelerini kullandı.

Tereddütler

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro, geçen hafta uluslararası medyaya yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesine yönelik soruya, "Yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite, B planına ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil." demişti.

Kyodo haber ajansının önceki hafta sonu yapılan anketinde, organizasyona ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.

Tam kararlılık

Japonya genelinde 11 eyalette 7 Şubat'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrası IOC'nin Kyodo ajansına gönderdiği açıklamada, "IOC, Japon otoritelerine ve aldığı tedbirlere yönelik tam bir güvene sahip. Japon partnerlerimizle birlikte, bu yaz güvenli ve başarılı bir olimpiyat için konsantre ve bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin "imkansız" olduğunu savunmuştu.

Hafta başında meclis açılışında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, olimpiyatlara yönelik hükümetin kararlılığını yineleyerek, "Oyunlar, insanlığın Kovid-19'u yendiğinin de kanıtı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bachtan B planı yok vurgusu

 

 

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