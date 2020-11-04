Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Ümraniyespor: 0 - Kırklarelispor: 1
04.11.2020 - 16:19 | | İSTANBUL (AA) -

Ümraniyespor: 0 - Kırklarelispor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Kırklarelispor, deplasmanda TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor’u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Ümraniyespor: 0 - Kırklarelispor: 1
ABONE OL

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Batuhan Gültek, Kerem Candaş, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Alim Öztürk, Hüseyin Çolak (Dk. 63 Sow), Akabueze, Turgut Doğan Şahin Emirhan Çalışkan (Dk. 76 Hasan Batuhan Artarslan), Muammer Denizhan Taşkan, Yusuf Emre Gültekin, Ercan Coşkun, Wade, Camara (Dk. 89 Gomis)

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, İsmail Ayaz (Dk. 68 Yunus Emre Yalçın), Görkem Bitin (Dk. 71 Kubilay Akyüz), Hakan Arslan, Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Ersel Aslıyüksek, Muhammet Sercan Türkeri, Berkan Burak Turan (Dk. 90 1 Davut Babur)

Gol: Dk. 87 Ersel Aslıyüksek (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Emirhan Çalışkan, Dk. 90 5 Turgut Doğan Şahin (Ümraniyespor), Dk. 90 1 Berkan Burak Turan (Kırklarelispor)

Ümraniyespor: 0 - Kırklarelispor: 1

 

 

 

 

 

Garry Rodrigues geri döndü | Şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
  2. Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
    Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
  3. Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi
    Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi
  4. 'Karabağ maçı final niteliğinde'
    'Karabağ maçı final niteliğinde'
  5. Tüm testler negatife döndü!
    Tüm testler negatife döndü!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Haliliye Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Haliliye Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Hatayspor, Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber