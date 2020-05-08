Umut Nayir piyangosu! Zenit talip...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'in araya girdiği dönemde kulüpler transfere yoğunlaştı. Beşiktaş da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlılar, takımdaki futbolcularla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Ücretinde indirimi kabul edenlerle yola devam edilecek, etmeyenlerden kendilerine kulüp bulmaları istenecek. İndirim görüşmelerinin ardından ise takımda takviye yapılacak bölgeler tam olarak kesinlik kazanınca transferde gaza basacak olan Kara Kartal, oyuncularına gelen teklifleri de dinlemeye başladı. Bu isimlerden biri de Umut Nayir.

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi. Zenit'in siyah-beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda 26 yaşındaki isim için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.Umut Nayir bu sezon toplamda 25 maçta görev alırken, 6 gol attı 1 de asist yaptı. Umut Nayir bu sezon toplamda 25 maçta görev alırken, 6 gol attı 1 de asist yaptı.