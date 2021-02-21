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HaberlerGöztepe Haberleri Ünal Karaman: "Fenerbahçe'nin pozisyon yarattığını hatırlamıyorum"
21.02.2021 - 21:49 |

Ünal Karaman: "Fenerbahçe'nin pozisyon yarattığını hatırlamıyorum"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karamboller sadece. 90 dakikada da böyle pozisyonlar normal."

"Oyun ve mücadeleyi düşününce 3 puanı hak ettik. Maç kaybederken de söylüyorduk, oyuncuların dönüşü iyi. Sonuçlandıramıyorduk sadece. Kaybettiğimiz maçlarda bile kazanacak gücümüz vardı sahada. Futbol bazen böyledir."

"Aslan payı oyunculara aittir. Özverili çalıştılar. Mükemmel bir dostlukları var. Camiamızı ilerleyen süreçte daha farklı hedefler olacak. Yarıda başlamak zordur ama kendimizi biraz daha huzurlu olacağımız, camiaya yakışan bir yere yükseltmeliyiz."

Ünal Karaman: Fenerbahçenin pozisyon yarattığını hatırlamıyorum

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Önemli bir müsabaka oynadık. İyi hazırlandık. Moralliydik. İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 2 maçta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçmeleriyle ilgili, "Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da bunları ifade ettik. Biz işimiz yapmaya gayret ediyoruz, zaman zaman sonuç alamıyoruz ama mücadelemizin bir karşılığı olmalıydı. Bir teknik adam olarak göreve yarıda başlamak zordur. Ancak geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan karakterli bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. Akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

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