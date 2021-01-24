Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Ünal Karaman'dan tepki! "Saçma sapan kurallar"
24.01.2021 - 21:31 |

Ünal Karaman'dan tepki! "Saçma sapan kurallar"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman'dan tepki! "Saçma sapan kurallar"
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar... Bu kurala ısınamadım. Net pozisyonlarımız var."

"Kaleci Ersin'in Halil'e yaptığı pozisyon var, hakem bunu görmedi mi bilmiyorum, bu pozisyona da üzülüyorum. 1-1'den sonra da çevirecek şansımız oldu. Her mağlubiyet bizi üzüyor. Oyunumuzu ve kalitemizi artırıp üst seviyeye çıkmamız lazım."

Ünal Karamandan tepki Saçma sapan kurallar

    Palmas'ın uçağı düştü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Saçma sapan kurallar"
      "Saçma sapan kurallar"
    2. "Forvet harici transfer düşünmüyoruz"
      "Forvet harici transfer düşünmüyoruz"
    3. Rosier canlı yayında mikrofonu kaptı!
      Rosier canlı yayında mikrofonu kaptı!
    4. Aboubakar itirafı! 'Top toplayıcıyken...'
      Aboubakar itirafı! 'Top toplayıcıyken...'
    5. Hamza Hamzaoğlu: "Mali sorunlarımız var"
      Hamza Hamzaoğlu: "Mali sorunlarımız var"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

    Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

    Yalçın Koşukavak'tan skor itirafı!

    Yalçın Koşukavak'tan skor itirafı!

    Beşiktaş - Göztepe maçından görüntüler

    Beşiktaş - Göztepe maçından görüntüler

    Son dakika - Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan!

    Son dakika - Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet