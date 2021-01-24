Ünal Karaman'dan tepki! "Saçma sapan kurallar"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar... Bu kurala ısınamadım. Net pozisyonlarımız var."

"Kaleci Ersin'in Halil'e yaptığı pozisyon var, hakem bunu görmedi mi bilmiyorum, bu pozisyona da üzülüyorum. 1-1'den sonra da çevirecek şansımız oldu. Her mağlubiyet bizi üzüyor. Oyunumuzu ve kalitemizi artırıp üst seviyeye çıkmamız lazım."