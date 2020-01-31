Ünlü tenisçi Roger Federer maç öncesi makarna yiyor!

Ünlü tenisçi Roger Federer’in Avustralya Açık Turnuvası’nda her maç öncesi domates soslu makarna yediği ortaya çıktı. İtalyan şef Andrea Tranchero, şampiyon tenisçinin her maçtan 3 saat önce domates soslu makarna yediğini ve tarifinin hep aynı olmasını istediğini söyledi. Sporcuların maçlardan önce enerji için makarna türü gıdalar yediği belirtildi.

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