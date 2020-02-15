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15.02.2020 - 16:08 |

Usain Bolt’un rekoru tarlada kırıldı

Hindistan’ın güneybatısında gerçekleştirilen geleneksel manda yarışmaları bu sene ortaya ilginç bir sonuç çıkardı. Kambala yarışmaları olarak bilinen etkinlikte sporcu, iki manda ile birlikte 142.5 metrelik bir mesafeyi pirinç tarlasının içindeki sulak alanda koşuyor.

Usain Bolt’un rekoru tarlada kırıldı
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

28 yaşındaki Srinivasa Gowda, bu sene 142.5 metrelik mesafeyi 13.62 saniyede koştu. 100 metrelik uzunluğu geçtiği süre ise 9.55 olarak hesaplandı. 100 metre dünya rekorunu 9.58 ile elinde bulunduran Usain Bolt’tan daha hızlı bir koşu gerçekleştirmesinden dolayı, Gowda’nın bu mesafedeki yeni rekorun sahibi olduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ülkenin spor bakanının bile duyarsız kalamadığı ve tweet attığı konuyla ilgili konuşan Srinivasa Gowda “İnsanlar beni Usain Bolt ile karşılaştırıyorlar. O bir dünya şampiyonu. Bense sadece vıcık vıcık bir tarlada koşan biriyim” dedi.

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Usain Bolt’un rekoru tarlada kırıldı

 

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