Uygun: 1 ayda hazÄ±r hale geliriz

Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden takÄ±mdaki herkesin haftalardÄ±r evlerinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Uygun, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularÄ±mÄ±zÄ± 4'erli gruplara ayÄ±rÄ±p yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Evden antrenman sistemi form kaybÄ±na neden oldu. Åžu an liglerin baÅŸlama tarihi 12-14 Haziran olarak Ã¶n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu sÃ¼reÃ§te takÄ±mÄ± toparlayacaÄŸÄ±z. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. Son haftalarda grafiÄŸimiz Ã§ok iyiydi. Maalesef bu salgÄ±n sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ancak camiamÄ±z bize gÃ¼vensin, ligi en iyi yerde bitireceÄŸiz ve yeni sezona gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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