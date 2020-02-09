09.02.2020 - 23:04 | | AA
VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Diğer maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Burcu Yönder, Elif Boran)
Setler: 25-20, 25-17, 25-18
Süre: 81 dakika (26, 26, 29)