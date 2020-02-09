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09.02.2020 - 23:04 | | AA

VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Diğer maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı 

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim 

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Burcu Yönder, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-17, 25-18 

Süre: 81 dakika (26, 26, 29)

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VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

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