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24.10.2020 - 23:28 | | AA

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı 

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut 

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle) 

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz) 

Setler: 25-21, 25-23, 25-20 

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0

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