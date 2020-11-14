MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank galibiyet serisini 31 maça çıkardı
14.11.2020 - 17:14 | | İSTANBUL, (DHA)

VakıfBank galibiyet serisini 31 maça çıkardı

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 31 maça çıkardı.

VakıfBank galibiyet serisini 31 maça çıkardı
ABONE OL

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de hücumdaki etkinliğiyle başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girmeyi başardı. Mola dönüşü hem savunma hem de hücumdaki ritmini sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Karayolları'nın geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10, mücadeleyi de 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 31 maça çıkardı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, 17'nci haftada 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 10, Melis 9, Gözde 17, Tuğba 10, Kübra 10, Gizem (L), Haak 6, Cansu, Meliha

KARAYOLLARI: E.Akyaldız 4, E.Kara 2, Burcu 8, Tuğçe 4, Gerasymova 6, Havili 1, Selin (L), Ayçin 2, Selis, Kübra, Doğa 1

SETLER: 25-16, 25-11, 25-10

SÜRE: 59 dakika (21', 19', 19')

VakıfBank galibiyet serisini 31 maça çıkardı

 

 

Rusya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Johansson'dan Türkiye'ye övgü
    Johansson'dan Türkiye'ye övgü
  2. VakıfBank seriyi 31 maça çıkardı
    VakıfBank seriyi 31 maça çıkardı
  3. F1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman?
    F1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman?
  4. Başkan Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif
    Başkan Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif
  5. Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
    Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milan Teknik Direktörü Pioli koronavirüse yakalandı

Milan Teknik Direktörü Pioli koronavirüse yakalandı

Bahçeşehir Koleji-Frutti Ekstra Bursaspor: 101-71

Bahçeşehir Koleji-Frutti Ekstra Bursaspor: 101-71

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Son dakika | Cherchesov, Cengiz Ünder'den çekiniyor

Son dakika | Cherchesov, Cengiz Ünder'den çekiniyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet