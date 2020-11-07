VakıfBank namağlup liderliğini sürdürüyor

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-13, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve 13'de 13 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücum ve blok sayılarıyla 4-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü hücum performansını sürdüren VakıfBank, seti 25-13 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-7 önde geçen VakıfBank, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-18 aldı. Üçüncü sette Çan Gençlik Kale Spor'un geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Ligde iki maçı (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksik olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında 14 Kasım Cumartesi günü Karayolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-ÇAN GENÇLİK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 1, Michelle 18, Zehra 8, Haak 15, Meliha 5, Ayça (L), Gözde 3, Maja, Selin, Tuğba 1

ÇAN GENÇLİK: Simay, Souza 7, Emine 1, Borgo 5, Elif 11, Naz 2, Işıl (L), Sıla 2, Dilan, Braga

SETLER: 25-13, 25-18, 25-16

SÜRE: 71 dakika (22', 25', 24')