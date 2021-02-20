20.02.2021 - 16:25 | | İSTANBUL, (DHA)
VakıfBank - PTT Spor: 3-0
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında VakıfBank sahasında PTT Spor'u 25-16, 25-18 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 28'inci galibiyetini aldı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
VAKIFBANK: Maja 4, Gabi 12, Zehra 13, Haak 20, Meliha 5, Kübra 6, Ayça (L), Gözde 4, Tuğba 1, Cansu
PTT SPOR: Bahar 2, Dimitrova 7, Mislina 9, Vuchkova 5, Ece 2, Semra 4, Simay (L), Mejia 6, Ceyda 8, Suna
SETLER: 25-16, 25-18, 31-29
SÜRE: 85 dakika (24', 25', 36')