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20.02.2021 - 16:25 | | İSTANBUL, (DHA)

VakıfBank - PTT Spor: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında VakıfBank sahasında PTT Spor'u 25-16, 25-18 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 28'inci galibiyetini aldı.

VakıfBank - PTT Spor: 3-0
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SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Maja 4, Gabi 12, Zehra 13, Haak 20, Meliha 5, Kübra 6, Ayça (L), Gözde 4, Tuğba 1, Cansu

PTT SPOR: Bahar 2, Dimitrova 7, Mislina 9, Vuchkova 5, Ece 2, Semra 4, Simay (L), Mejia 6, Ceyda 8, Suna

SETLER: 25-16, 25-18, 31-29

SÜRE: 85 dakika (24', 25', 36')

VakıfBank - PTT Spor: 3-0

 

 

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