MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Vakıfbank tam gaz!
31.10.2020 - 07:00 |

Vakıfbank tam gaz!

Misli.com Sultanlar Voleybol Ligi’nin lideri sarı-siyahlılar, Nilüfer Belediye’yi set vermeden yendi. Bu sezon 11’de 11 yapan Vakıfbank namağlup uvanını korudu

Vakıfbank tam gaz!
ABONE OL

Misli.com Sultanlar Voleybol Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Vakıfbank, Nilüfer Belediye’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar 11’de 11 yaparak yenilgisiz yolunda ilerleyen tek takım olma unvanını da korudu.
Maçın ilk seti dengede geçti. Uzun süre iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, son oyunlarda daha az hata yapan Vakıfbank bu seti 25-23 galip kapatarak 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ikinci sette biraz daha rahatladı. Özellikle Isabella Haak ve Zehra Güneş’i iyi kullanan Vakıfbank her oyunda arayı biraz daha açtı. Sarı-siyahlılar bu seti ise 25-19 aldı. Son sette lider, rakibinin biraz daha oyundan düşmesiyle sonuca kolay gitti. Vakıfbank 3. seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Günün diğer maçında ise Beşiktaş deplasmanda Beylikdüzü’nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

Vakıfbank tam gaz

    Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Herkese, tüm Ege'ye geçmiş olsun."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!
      Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!
    2. Son dakika - Lille'in yıldızı Zeki Çelik, UEFA’nın listesine girdi
      Son dakika - Lille'in yıldızı Zeki Çelik, UEFA’nın listesine girdi
    3. Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!
      Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!
    4. Vakıfbank tam gaz!
      Vakıfbank tam gaz!
    5. Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!
      Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta Larin Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Larin Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! "En büyük hayalim..."

    Son dakika - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! "En büyük hayalim..."

    Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!

    Son dakika - Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi!

    Mehmet Altıparmak: "Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi"

    Mehmet Altıparmak: "Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi"

    Sıradaki Haber