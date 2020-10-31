Vakıfbank tam gaz!

Misli.com Sultanlar Voleybol Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Vakıfbank, Nilüfer Belediye’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar 11’de 11 yaparak yenilgisiz yolunda ilerleyen tek takım olma unvanını da korudu.

Maçın ilk seti dengede geçti. Uzun süre iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, son oyunlarda daha az hata yapan Vakıfbank bu seti 25-23 galip kapatarak 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ikinci sette biraz daha rahatladı. Özellikle Isabella Haak ve Zehra Güneş’i iyi kullanan Vakıfbank her oyunda arayı biraz daha açtı. Sarı-siyahlılar bu seti ise 25-19 aldı. Son sette lider, rakibinin biraz daha oyundan düşmesiyle sonuca kolay gitti. Vakıfbank 3. seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Günün diğer maçında ise Beşiktaş deplasmanda Beylikdüzü’nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.