21.11.2020 - 17:07 | | İSTANBUL (AA) -
VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yendi. Böylece Vakıfbank'ın 31 maçlık rekor serisi sona erdi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Guimaraes, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Türk Hava Yolları: Lauren, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar, Ebrar Karakurt)
Setler: 25-22, 27-29, 25-18, 20-25, 13-15
Süre: 138 dakika (27, 37, 27, 28, 19)