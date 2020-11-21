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21.11.2020 - 17:07 | | İSTANBUL (AA) -

VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yendi. Böylece Vakıfbank'ın 31 maçlık rekor serisi sona erdi.

VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Guimaraes, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Türk Hava Yolları: Lauren, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Kingdon (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar, Ebrar Karakurt)

Setler: 25-22, 27-29, 25-18, 20-25, 13-15

Süre: 138 dakika (27, 37, 27, 28, 19)

VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3

 

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