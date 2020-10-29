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29.10.2020 - 16:07 | | İSTANBUL (AA) -

VakıfBank Voleybol Takımı'nda hedef 3. rekor

Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na giren VakıfBank Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, 3. rekor için çalışmaya başladıklarını söyledi.

VakıfBank Voleybol Takımı'nda hedef 3. rekor
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Takımın Youtube hesabına açıklamalarda bulunan Guidetti, "VakıfBank olarak voleybola çok yatırım yapıyoruz ve voleybol adına inanılmaz işler başarıyoruz. Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. Bu projenin ve bu sürecin bir parçası olduğum için gururluyum. Oyuncularıma da dediğim gibi; bu proje başarılarımızın en önemli parçasıdır. İkinci kez Guinness Dünya Rekorları'ndayız ve üçüncüsü için de çoktan çalışmaya başladık.'' değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise "Türk kadını için gurur verici bir başarıya daha imza attık. İlk olarak üst üste 73 maç kazanarak rekor kırmıştık. Böyle rekorlar bizleri daha iyilerini başarabilmemiz adına motive ediyor. Bugüne kadar kazandığımız her başarıyı hak ederek kazandık. Üç kez kazandığımız dünya şampiyonluğu da böyle bir rekoru hak ediyordu. Yine hak ettiğimiz yerdeyiz." şeklinde konuştu.

Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiklerini belirten takım kaptanı Melis Gürkaynak, şu ifadeleri kullandı:

''İkinci kez Guinness Dünya Rekorları'na girdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, böyle rekorları da kırmak bizim için gurur verici oluyor. Hem altyapımızdaki hem de ülkemizdeki küçük kız voleybolcuları için de önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.''

 

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