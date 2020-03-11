VakıfBank yarı final için parkede

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova'yla İstanbul'da karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.