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13.10.2020 - 21:21 |

VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u 25-20, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde altıda altı yapan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında 16 Ekim Cuma günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
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Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u 25-20, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde altıda altı yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk setine 5-0'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti hücum performansıyla 25-20 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-9 önde giren VakıfBank, mola dönüşü file önündeki etkinliğiyle seti 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sistem9 Yeşilyurt'un üçüncü sette karşılaşmaya tutunmasına izin vermeyen sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen seti 25-22 mücadeleyi de 3-0 kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında 16 Ekim Cuma günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-YEŞİLYURT: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 11, Melis 5, Haak 24, Meliha 2, Kübra 9, Ayça (L), Tuğba 6, Gözde 2, Eda

YEŞİLYURT: D.Cebecioğlu 10, İlayda 3, Alexia 21, Scuka 3, Cross 5, Buket 5, Bihter (L), Burcu, Ece 2, Sude, D.Güç, Aybüke

SETLER: 25-20, 25-19, 25-22

SÜRE: 74 dakika (26', 22', 26')

 

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