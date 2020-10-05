MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerVoleybol Haberleri VakÄ±fBank'ta pozitif Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±
05.10.2020 - 23:41 |

VakÄ±fBank'ta pozitif Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda yapÄ±lan son yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testleri negatif sonuÃ§lanÄ±rken, ekipte pozitif vaka kalmadÄ±.Â

VakÄ±fBank'ta pozitif Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±
ABONE OL

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda yapÄ±lan son yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testleri negatif sonuÃ§lanÄ±rken, ekipte pozitif vaka kalmadÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n sporcu, teknik ekip ve idari Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen Kovid-19 testlerinde, daha Ã¶nce pozitif olan sporcularÄ±mÄ±z ile teknik ekip Ã¼yelerimizin sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde pozitif vaka bulunmamaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

VakÄ±fBank'ta daha Ã¶nce 7 sporcu ve 2 teknik ekip Ã¼yesinin Kovid-19 test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

VakÄ±fBankta pozitif Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±

    Diego Perotti Fenerbahçe'de
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Son dakika | Galatasaray'da flaÅŸ Fernando Muslera kararÄ±!
      Son dakika | Galatasaray'da flaÅŸ Fernando Muslera kararÄ±!
    2. Son dakika | Diego Maradona'nÄ±n koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!
      Son dakika | Diego Maradona'nÄ±n koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!
    3. Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü
      Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü
    4. A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
      A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Almanya maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
    5. Son dakika | BaÅŸakÅŸehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!
      Son dakika | BaÅŸakÅŸehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Trabzonspor'da Vitor Hugo, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi

    Trabzonspor'da Vitor Hugo, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi

    Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'Ä± Adanaspor'a kiraladÄ±!

    Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'Ä± Adanaspor'a kiraladÄ±!

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Rachid Ghezzal transferini açÄ±kladÄ±!

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Rachid Ghezzal transferini aÃ§Ä±kladÄ±!

    Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

    Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

    SÄ±radaki Haber