VakÄ±fBank'ta pozitif Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nda yapÄ±lan son yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testleri negatif sonuÃ§lanÄ±rken, ekipte pozitif vaka kalmadÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n sporcu, teknik ekip ve idari Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen Kovid-19 testlerinde, daha Ã¶nce pozitif olan sporcularÄ±mÄ±z ile teknik ekip Ã¼yelerimizin sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde pozitif vaka bulunmamaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

VakÄ±fBank'ta daha Ã¶nce 7 sporcu ve 2 teknik ekip Ã¼yesinin Kovid-19 test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.