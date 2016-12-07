Vanhaezebrouck: "Kazama şansımız yüzde 50'nin altında"

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçını kazanma şanslarını yüzden 50'den aşağı olarak gördüğünü söyledi.



Vanhaezebrouck, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Konya'ya 2 eksikle geldiklerini ifade etti.



Atiker Konyaspor maçını kazanmak için geldiklerini belirten Vanhaezebrouck, "Yarın kazanabilirsek, Braga-Shakhtar Donetsk karşılaşmasının sonucuna bakacağız. Atiker Konyaspor ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde olmasına rağmen iyi oynuyor. Biz onlardan daha iyi olup kazanmak zorundayız." diye konuştu.



Vanhaezebrouck, Konya'da çok iyi bir atmosferde oynayacaklarını vurgulayarak, "Konya'da kazanma şansımızı yüzden 50'den az görüyorum çünkü deplasmanda oynuyoruz. Atiker Konyaspor çok iyi, coşkulu ve kendilerine inanan bir takım. Sahalarında çok tehlikeli oynuyorlar. Kesinlikle küçümsemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Asare: "Zor bir maç olacak" Gent takımının kaptanı Nana Asare, kısa süreli bir sakatlık geçirdiğini ancak şu anda kendisini iyi hissettiğini aktardı.



Kenarda oturmanın her zaman zor olduğunu anlatan Asare, "Eğer bu maçta da kenarda oturursam, arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaktır. Atiker Konyaspor maçı zorlu geçecek." dedi.

