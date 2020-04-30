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HaberlerSüper Lig Haberleri VAR odasına ‘saydam hücre’
30.04.2020 - 07:00 |

VAR odasına ‘saydam hücre’

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, "federasyonumuza ‘saydam hücre’ projesi sunuldu." dedi.

VAR odasına ‘saydam hücre’

ATTİLA GÖKÇE

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, liglerin yeniden başlaması halinde VAR sisteminin de en iyi biçimde devreye gireceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle VAR odalarında fiziksel mesafeye dikkat edileceğini aktaran Alp, “VAR odalarında sosyal mesafeyi korumak ve fiziksel temas olasılıklarını önlemek için federasyonumuza ‘saydam hücre’ projesi sunuldu. İnceledik ve olumlu karşıladık. İki saatte hazırlanıp odalara yerleştirilecek şeffaf fiber panellerle VAR, AVAR hakemleri ve teknisyenler görevlerini temassız gerçekleştirebilecekler” dedi.
Zekeriya Alp’in açıklamasına göre uygulamayı Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun tavsiyeleri ve TFF Yönetim Kurulu’nun kararları belirleyecek. MHK Başkanı, hakemlerle tek tek konuştuğunu ve her birinin kilo almadan, fit durumda göreve hazırlandıklarını da açıkladı. Başkan Alp ayrıca, koronavirüs önlemlerinin sona ermesiyle birlikte MHK eski başkanları ve hakem hocalarıyla görüşerek öneri ve eleştirilerini alacağını bildirdi.

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